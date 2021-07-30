Горняк22: В Нагорном парке появится новая беседка с фигурами ангелов

Арт-объект "Хоровод" Фото: barnaul.org

Беседка в первые дни августа появится у подножия первой лестницы, ведущей в Нагорный парк со стороны улицы Мало-Тобольской

В Барнауле около входа в Нагорный парк планируют установить новую беседку с фигурами ангелов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Новый объект разрабатывался магазином «Цветы для вас». Они же проведут установку беседки в парке.

«Беседка олицетворяет собой все светлое и прекрасное в человеке. Гости и жители города смогут отдохнуть перед подъемом в Нагорный парк или, наоборот, после спуска на пути к городу», – отметила директор магазина Лариса Пикуль.

В настоящее время на месте будущей беседки находится арт-объект «Хоровод», который установили в 2018 году. Композиция также была разработана магазином «Цветы для Вас». За три года объект утратил свой первоначальный вид и в ближайшее время будет отреставрирован. После этого его вернут к подножию лестницы.

Ранее «Толк» сообщал, что мэрия и общественники Барнаула обсудили концепцию парка «Юбилейный». Работы по благоустройству территории планируют начать в 2022 году.

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