Горняк22: В Барнауле после перепадов температур снова зацвели яблони

В Барнауле в конце июля снова зацвели яблони Фото: @mama_slonika

Биологи считают, что причина повторного цветения плодовых деревьев далеко не в хорошей погоде, а в плохой или неустойчивой

Жители Барнаула заметили необычное явление – в городе местами во второй раз цветут яблони-дички. Так, фото и видео цветов на яблонях, которые соседствуют с уже поспевающими плодами, опубликовала в своем Instagram жительница города Марина Васильенко (@mama_slonika). Она прислала фото в группу @napulse.tv.

Марина Василенко рассказала, что яблони цветут в саду возле одного из детских центров города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от napulse.tv (@napulse.tv)

«Какой сейчас месяц? Июль, все верно, его завершение. А это что? А это у меня яблоня цветет», – рассказала Марина.

Биологи говорят, что повторное цветение некоторых растений (особенно ближе к осени) встречается все чаще. Но это говорит о том, что в регионе слишком неустойчивая погода – перепады аномального тепла и холода сбивают растения с естественных биологических процессов. Такие же аномалии могут вызвать засуха, большая влажность и другие капризы природы.

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