Горняк22: День города в Барнауле могут отменить в случае ухудшения эпидобстановки

День города Фото: Анна Меньшикова

День города в Барнауле планируют провести 11 сентября с учетом антиковидных ограничений, в случае ухудшения эпидобстановки могут быть разработаны альтернативные сценарии проведения праздника

После публикации постановления о начале подготовки ко Дню города Барнаула в мэрии сделали уточнение, в каком случае праздник может состояться или быть отменен, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, День города в 2021 году в Барнауле проведут 11 сентября, но с учетом антиковидных ограничений, уточнил Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации. Сейчас проводится конкурсная процедура по определению подрядчиков на проведение мероприятий.

Любой праздник требует длительной подготовки, уточнил Валерий Паршков, в полном формате мероприятие состоится «только в случае существенного улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничений». В случае полной отмены мероприятий предусмотрена процедура расторжения договоров с подрядчиками.

Также в мэрии добавили, что День города – это не только массовые гулянья, но и другие торжественные мероприятия: вручение наград, открытие городской Доски почета и т.д. Их можно провести с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

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