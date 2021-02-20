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Общество

Горняк22: 20 февраля — Могущница (Поминальный день)

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

20 февраля 2021 года в народном календаре — День Луки, Могущница. В этот этот день поминали усопших родственников. По традиции, с утра ходили на кладбище и приводили могилки в порядок.

На Руси в этот день обязательно пекли пироги с луком. Часть съедали сами, а часть отдавали бедным. Считали, что если их раздать, добро вернется сторицей.

Также православные 20 февраля чтут память Луки Елладского. Он был греческим монахом, жившим в конце девятого – первой половине десятого веков.

Варили снадобья из кореньев. Люди не сомневались, что именно на Луку становилась особенно целебной трава лапчатка, которую называли «могущницей». Считали, в ней таится большая сила. Отсюда второе название праздника.

Алтайская правда

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