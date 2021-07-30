Горняк22: Девятилетняя россиянка сдала вступительные экзамены в МГУ

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Ранее отец девочки Евгений Тепляков рассказал, что Алиса успешно завершила вступительные экзамены и, по его словам, набрала 48 баллов

В Московском государственном университете имени Ломоносова заявили, что Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала вступительные экзамены в их университет, сообщает РИА Новости.

По словам ректора Виктора Садовничего, если девочка поступит в университет, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога. Специалист поможет ребенку освоиться и комфортно учиться в вузе.

«Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», – рассказал ректор.

Виктор Садовничий отметил, что за годы его работы были ребята, которые поступали в МГУ в 14-15 лет, но случай Алисы – особый. Ректор также подчеркнул, что не знает, какой балл получила девочка за вступительные испытания и удается ли ей поступить.

Напомним, что восьмилетняя Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и стала самой юной выпускницей 11-го класса. По словам отца девочки, чтобы сдать экзамены, его дочери пришлось пройти всю образовательную программу.

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