Горняк22: В Бийске снова срывается строительство парка в районе Зеленого Клина

Недостроенный парк в Бийске за ТРЦ "Ривьера" на берегу реки Бия Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Суды идут в неспешном порядке – с мая заседания постоянно переносят, новое назначено на 4 августа, однако бийчане не надеются, что парк успеют сдать в этом году

В Бийске затянулось судебное производство администрации города с подрядчиком, который должен был сдать парк за ТРЦ «Ривьера» еще в 2020 году, сообщает «Бийский рабочий».

Сроки сдачи парка сначала затянули, а потом и вовсе выполнили только на 60% – недострой ушел в зиму, но и в этом году работы по доделыванию общественного пространства не начались.

Подрядчиком работ выступила барнаульская компания «Гарант». Теперь муниципалитет пытается взыскать с компании неустойку в размере 523 тыс. рублей и еще 47 млн рублей убытков. Также был продлен срок проведения экспертизы, по итогам которой должны дать заключение, какие выполненные ранее работы будут учтены при возобновлении ремонта.

Власти Бийска считают, чтобы доделать все недочеты и достроить парк, необходимо еще два месяца. Еще в начале лета администрация говорила, что есть вероятность, что парк сделают за лето, но сейчас у жителей Бийска этот факт вызывает сомнения.

ТОЛК