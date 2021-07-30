Горняк22: Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей

Хабиб Нурмагомедов Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

32-летний спортсмен за год заработал 12 млн долларов – это является вторым показателем в списке. По остальным критериям бойца назвали самой успешной знаменитостью

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял первое место в списке самых успешных российских звезд по версии Forbes.

Аналитики, составляя рейтинг, оценивали доходы звезд за год и количество упоминаний в соцсетях, СМИ и поисковых сервисах Google и «Яндекс». Кроме того, брали во внимание число подписчиков на YouTube и Instagram. Так, на Instagram Нурмагомедова подписаны 29,7 млн человек.

На втором месте оказался рэпер Моргенштерн. За год он заработал 7,4 млн долларов, третье место – Ольга Бузова (3,3 млн долларов). Самым богатым среди спортсменов стал хоккеист Александр Овечкин с доходом в 12,2 млн долларов, но из-за низкой популярности он занял только шестую позицию в списке.

В десятке рейтинга также оказались Ксения Собчак, Артем Дзюба, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Баста.

Ранее Нурмагомедов ответил на слова Рамзана Кадырова в свой адрес. Спортсмен заявил, что за годы карьеры научился не реагировать на такие вещи.

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