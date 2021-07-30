Горняк22: Суд признал вину депутата фракции ЕР на Алтае в махинациях с районным углем

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Директора МУП «Тепловик» и одновременно депутата фракции ЕР в Советском райсовете обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности

Советский районный суд вынес решение по делу в отношении депутата фракции «Единая России» в райсовете и директора предприятия МУП «Тепловик» Максима Шаталова, сообщает ИА «Банкфакс».

Максима Шаталова суд обвинил в незаконном участии в предпринимательской деятельности с углем. Депутат получал для своей компании льготы на поставку угля, а также, будучи директором муниципального предприятия, нарушал законодательство и участвовал в управлении ему же принадлежавшем ООО «Транспортная компания «Совтранс». Таким образом он заключил более 60 договоров на сумму свыше 6 млн рублей.

Из-за того, что Шаталов – действующий депутат, дело расследовали в особом порядке, сообщает ИА «Банкфакс». В частности, ему грозило два года лишения свободы и лишение права заниматься деятельностью или занимать определенные должности. Но в 2021 году уголовное дело в отношении него было прекращено. Но прокурор Советского района обжаловал решение.

26 июля суд вынес депутату обвинительный приговор – ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

ТОЛК