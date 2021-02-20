Горняк22: В Алтайском крае школьники выбирают, чем их должны кормить в столовых

Фото Евгений НАЛИМОВ

Министерство образования и науки Алтайского края решило узнать у учеников, какую еду они хотели бы видеть на своих тарелках во время школьных завтраков и обедов. Детям и подросткам предложили самим выбрать варианты.

В официальных аккаунтах Минобрнауки региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» запущен опрос. Предлагаются 10 вариантов ответов на вопрос: «Какую еду ты хотел бы есть в школе на обед или завтрак?». Не обошли вниманием даже чипсы и орешки.

«Если захотят поучаствовать родители, то, пожалуйста, не отвечайте за ребенка. Спросите у него и отметьте его ответ», — призвала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.

Голосование будет идти до 1 марта. Пока лидирует мясная выпечка (пицца, беляши, пирожки, сосиска в тесте). Вторыми по популярности являются бургеры и шаурма, а третье получили свежие фрукты и овощи.

Алтайская правда