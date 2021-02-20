Горняк22: Барнаульские школьники к Дню защитника Отечества пишут письма солдатам

Фото Андрей КАСПРИШИН

В барнаульской школе № 89 сложилась добрая традиция писать письма своим выпускникам в армию. К 23 февраля ученики и учителя отправили в воинские части очередную партию весточек и на некоторые из них уже получили ответы.

Зарядка, завтрак, занятия

В своих письмах школьники просят рассказать, как проходит обычный день призывника, чем в армии кормят, есть ли дедовщина. Стандартные, в общем-то, вопросы.

В числе первых учителям отписался вчерашний выпускник Данил Шитиков, который служит в одной из воинских частей Кемеровской области. Его распределили в гранатометчики, но пока что парню приходится заниматься бумажной работой в штабе.

– Я не удивлена, что Данил первым вышел на связь, – рассказывает заместитель директора школы по воспитательной работе Ия Баева. – Он всегда был дисциплинированным, с активной жизненной позицией, неплохо учился и выступал за школьную сборную по баскетболу. Помню, он сказал: «Если с первого раза не поступлю на бюджет, то обязательно пойду в армию». Я уверена, у него все получится.

Рядовой Шитиков пишет, что из-за пандемии увольнительных военнослужащим не дают. Все дни похожи один на другой. Подъем в пять утра, затем зарядка, завтрак и занятия. Отбой в десять вечера. После гражданки тяжело привыкнуть к такому режиму.

– Срочники ежемесячно получают 2000 рублей, – рассказывает боец. – Деньги переводят на банковскую карту, которую каждый получил еще на призывном пункте. Я решил копить, так как тут кормят и полностью одевают, всего хватает. С физической подготовкой у меня проблем не было и на гражданке, а тут я ее только улучшаю.

Всё по уставу

Данил успокаивает: никакой дедовщины в армии нет. Все общаются на равных. После занятий можно отдохнуть в комнате досуга, вечерами и по выходным военнослужащие смотрят телевизор.

Живет призывник с товарищами в комнате-кубрике, рассчитанной на шесть-десять человек. Для личной гигиены у него есть всё необходимое – душевая, сушилка. Столовая находится в отдельном корпусе. Срочников к приготовлению пищи не привлекают – кашеварят только гражданские.

– С телефонами проблем тоже не бывает, – пишет Данил. – Практически каждый вечер мы имеем возможность позвонить домой и выйти в Интернет. В целом меня всё устраивает. Чем займусь после армии, пока не знаю. В первую очередь нужно продолжить и закончить начатую до армии учебу в университете.

Армия закаляет

Выпускники 89-й школы служат в самых разных уголках страны. Андрею Добрынину посчастливилось попасть в Президентский полк. Это уникальная воинская часть, которая входит в состав Федеральной службы охраны. Основной целью полка является обеспечение безопасности первых лиц страны и сохранности кремлевских ценностей. Поэтому на службу в Кремлёвский полк (так его еще называют) отбираются лучшие из лучших.

– Чтобы сюда попасть, придется пройти не один этап отбора, – пишет Андрей. – Но это никого не смущает, ведь после прохождения службы в Президентском полку перед нами открывается много заманчивых перспектив в карьерном плане. Служба здесь непростая, но уже спустя полгода я сделал вывод, что армия закаляет характер и учит брать на себя ответственность. Именно здесь произошли мои первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь.

Примерно в то же самое время свое письмо классному руководителю Любови Анозиной написал еще один выпускник 2020 года Андрей Васильев. Целеустремленный парень, как и обещал, поступил в Ростовское военное училище ракетных и космических войск.

– Большое спасибо вам, учителя, за поддержку и веру в нас. Наверное, у меня уже не будет таких беспокойных педагогов. Я буду очень стараться никого не подвести. Ребята здесь толковые, со всеми по­дружился. Ну, а жизнь курсанта военного училища, как в армии, – наряды, патрули, караулы. Меня это нисколько не пугает. Только сейчас я стал понимать, как много вы нам дали и по учебе, и по жизни, – благодарит педагогов Андрей.

Связь поколений

Письма выпускников бережно хранят в школьном военном музее имени Г.К. Жукова. Документы, фотографии, вырезки из газет, различные вещи с раскопок на местах боевой славы – всего в экспозиции более пятисот экспонатов.

– Мы очень переживаем за ребят, которые сейчас служат, и они тоже скучают по школьным стенам, – говорит замдиректора Ия Баева. – Может быть, письма, как частичка дома, помогут им в трудных ситуациях, ведь слово – самое сильное оружие. Солдатские письма – это связь поколений. И 40 лет назад, и сейчас ребята пишут, что армия делает из мальчишек мужчин, учит отвечать за свои поступки и не бояться принимать решения.

На письмах выпускников воспитываются ученики старших и младших классов.

«Я буду воевать за Родину, – закинув на плечо макет автомата Калашникова, говорит третьеклассник Никита Соложеницин. – Сейчас бы мне винтовку снайперскую, но у нас в музее ее нет».

«А я буду летчицей, – говорит Настя Окань. – У меня бабушка работала стюардессой, она познакомилась с дедушкой, который был пилотом. А еще у меня дядя управляет пассажирским самолетом. В общем, хочу летать…»

О чести и долге

Музей в школе является центром патрио­тического воспитания и местом проведения тематических мероприятий, уроков мужества, литературно-музыкальных композиций, учебных уроков, конкурсов и выставок.

Большая часть экспозиции музея посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. На отдельном стенде увековечена память выпускников школы, погибших в локальных конфликтах. Старший стрелок десантно-штурмового батальона мотострелковой бригады Олег Авдеев и гвардии рядовой Александр Шмаков геройски погибли в Афганистане. Гвардии майор Алексей Хлебников не вернулся с боевого вылета в Таджикистане. Лейтенант милиции, старший инспектор ОМОНа Евгений Жбанков погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Посмертно все они награждены высокими наградами.

В экспозиции представлены личные вещи и письма погибших героев. А в них строки, которые перекликаются с мыслями нынешних выпускников школы, проходящих службу в армии. О верности, чести, долге и благодарности учителям.

Обо всем этом в своих письмах писал матери Олег Авдеев, погибший в день ее рождения. Тамара Петровна до сих пор приходит в школу и с лекциями выступает перед детьми. После таких уроков мужества школьники выходят со слезами на глазах. Что-то по-настоящему важное в их маленьких сердцах откладывается. Это и есть те самые базовые ценности, на которых воспитываются защитники Отечества.

Барнаул

Алтайская правда