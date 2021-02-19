Горняк22: В Барнауле будут «ловить» нелегальных таксистов • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В Барнауле будут «ловить» нелегальных таксистов

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

19 февраля алтайские инспекторы ГИБДД будут массово проверять автомобили с шашечками. Цель мероприятия – узнать, работают ли таксисты легально и по всем правилам. Нарушителей ждет штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

Акция «Такси» направлена  на предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. Также — на предотвращение деятельности таксистов-нелегалов.

В ходе рейда полицейские будут проверять автомобили с установленным опознавательным фонарем и нанесенной цветографической схемой легкового такси.

В Госавтоинспекции Алтайского края рекомендовали пассажирам не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, пользоваться услугами только легальных перевозчиков, особенно при поездках в другие населенные пункты.

Барнаул | ГИБДД 

Алтайская правда

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