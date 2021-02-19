Горняк22: Как дорожники борются со снегом на улицах Барнаула • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Как дорожники борются со снегом на улицах Барнаула

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В ночь с 18 на 19 февраля на улицы Барнаула выйдут 137 единиц снегоуборочной техники, из них 35 единиц — наемные. В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

Как передает пресс-центр городской администрации, дорожники продолжают вывоз снега с проспектов Ленина, Комсомольского, Калинина, Сибирского, участков улиц Сизова. Также от сугробов освободят следующие улицы: Пионеров, Советской, Профинтерна, интернациональной, Пролетарской, Матросова, Деповской, Брестской, С.Республик, Попова.

Дорожные службы призывают автомобилистов быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки.

Алтайская правда

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