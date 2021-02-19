Горняк22: Российский Минюст назвал неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко прокомментировал требование Европейского суда по правам человека освободить оппозиционера Алексея Навального.

Чиновник считает это требование беспрецедентным и неисполнимым, а также не имеющим законных оснований, пишет ТАСС.

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – сказал министр представителям СМИ в среду, 17 февраля.

Неисполнимым данное требование Чуйченко считает из-за того, что российское законодательство не имеет правовых оснований для освобождения Навального из-под стражи.

Министр назвал решение европейских судов исключительно политическим. По его мнению, оно может стать препятствием для возобновления конструктивных отношений с институтами Совета Европы.

Чуйченко считает, что исполнение данного требования стало бы появлением избирательного подхода: это не соответствует главному принципу работы ЕСПЧ, то есть обеспечению верховенства закона.

Фото: Минюст РФ

Алтайская правда