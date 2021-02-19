Горняк22: Российский Минюст назвал неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Российский Минюст назвал неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко прокомментировал требование Европейского суда по правам человека освободить оппозиционера Алексея Навального.

Чиновник считает это требование беспрецедентным и неисполнимым, а также не имеющим законных оснований, пишет ТАСС.

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – сказал министр представителям СМИ в среду, 17 февраля.

Неисполнимым данное требование Чуйченко считает из-за того, что российское законодательство не имеет правовых оснований для освобождения Навального из-под стражи.

Министр назвал решение европейских судов исключительно политическим. По его мнению, оно может стать препятствием для возобновления конструктивных отношений с институтами Совета Европы.

Чуйченко считает, что исполнение данного требования стало бы появлением избирательного подхода: это не соответствует главному принципу работы ЕСПЧ, то есть обеспечению верховенства закона.

Фото: Минюст РФ

Алтайская правда

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