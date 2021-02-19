Горняк22: Какие инициативы «Единой России» поддержал Владимир Путин • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Какие инициативы «Единой России» поддержал Владимир Путин

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Президент страны Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверым. НБыли озвучены основные законодательные приоритеты партии. Речь идет о поправках в закон о занятости.

Единороссы предлагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей России. В частности, усилится межрегиональное взаимодействие — люди будут понимать, что их профессия востребована.

В конечном счете это приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю. Другими словами, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки в скором времени внесут в Государственную Думу, рассказал Сергей Неверов

Путин поддержал предложения партии в сфере занятости. «Давайте совместно с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», —прокомментировал глава государства.

Еще одна инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Сергей Неверов рассказал, что законопроект даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода не ниже МРОТ. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга.

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Алтайский край получил 66,5 тысяч доз вакцины от коронавируса

Фев 19, 2021
Общество

Горняк22: В Барнауле будут «ловить» нелегальных таксистов

Фев 19, 2021
Общество

Горняк22: Как дорожники борются со снегом на улицах Барнаула

Фев 19, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 19.02.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 19 — 20 февраля 2021 года

Фев 19, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 19.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 19, 2021
Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае в 2020 году порядка 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов

Фев 19, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID

Фев 19, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar