Горняк22: Какие инициативы «Единой России» поддержал Владимир Путин • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Президент страны Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверым. НБыли озвучены основные законодательные приоритеты партии. Речь идет о поправках в закон о занятости.

Единороссы предлагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей России. В частности, усилится межрегиональное взаимодействие — люди будут понимать, что их профессия востребована.

В конечном счете это приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю. Другими словами, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки в скором времени внесут в Государственную Думу, рассказал Сергей Неверов

Путин поддержал предложения партии в сфере занятости. «Давайте совместно с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», —прокомментировал глава государства.

Еще одна инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Сергей Неверов рассказал, что законопроект даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода не ниже МРОТ. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга.

Алтайская правда