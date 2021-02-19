Горняк22: Новые сорта помидор и огурцов вывели в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Новые сорта помидор и огурцов вывели в Алтайском крае

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Селекционеры в Алтайском крае вывели новые сорта томата и огурца. Их можно будет выращивать в личных подсобных хозяйствах.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, сорт «Аметист» дает 393 центнера помидоров с гектара. Вегетационный период у него – 101 день, плод в среднем вытягивает на 66 граммов.

Вторая новинка – гибрид огурца «Весточка». Набирается 337 центнеров с гектара, средний плод весит 75 граммов, а в длину составляет 10 сантиметров.

Новые сорта с этого года районированы в крае – это значит, что они разработаны максимально приспособленными к условиям нашей физико-географической зоны.

Алтайская правда

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