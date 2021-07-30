Горняк22: 1 августа в Алтайском крае стартует сельскохозяйственная микроперепись

С 1 по 30 августа Росстат организует сельскохозяйственную микроперепись. Она состоится впервые и охватит все категории сельхозпроизводителей региона.

В их числе — 1027 сельскохозяйственных организаций, 2420 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 374 некоммерческих объединений и порядка 446,5 тысяч личных подсобных хозяйств.

Как отметили в Алтайкрайстате, к проведению статистического мероприятия в регионе все готово. Результаты переписи позволят узнать, какие структурные изменения произошли в сельском хозяйстве региона за последние пять лет.

В ходе микропереписи спросят о размерах посевных площадей, поголовье сельскохозяйственных животных, условиях ведения хозяйственной деятельности.

Алтайская правда