Горняк22: В Нагорном парке в Барнауле поставят беседку

Администрация Барнаула сообщила о планах по установки беседки у входа в Нагорный парк. Она появится уже в начале августа.

Беседка, украшенная фигурками ангелов, появится у подножия первой лестницы со стороны ул. Мало-Тобольской.

«Беседка олицетворяет собой все светлое и прекрасное в человеке. Здесь гости и жители города смогут отдохнуть перед подъемом в Нагорный парк или, наоборот, после спуска на пути к городу», – сообщают подрядчики проекта.

Рядом располагаются и другие композиции – «Хоровод» и «Барнаул – центр вселенной», которые разместили здесь в 2018 году.

В этом году «Хоровод» также будет отреставрирован. Арт-объект выполнен из натуральных материалов и за три года утратил свой задуманный внешний вид.

Фото: barnaul.org

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Искусство как лекарство: как пандемия отразилась на культуре Алтайского края

Барнаул

Алтайская правда