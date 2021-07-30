Горняк22: В Нагорном парке в Барнауле поставят беседку
Администрация Барнаула сообщила о планах по установки беседки у входа в Нагорный парк. Она появится уже в начале августа.
Беседка, украшенная фигурками ангелов, появится у подножия первой лестницы со стороны ул. Мало-Тобольской.
«Беседка олицетворяет собой все светлое и прекрасное в человеке. Здесь гости и жители города смогут отдохнуть перед подъемом в Нагорный парк или, наоборот, после спуска на пути к городу», – сообщают подрядчики проекта.
Рядом располагаются и другие композиции – «Хоровод» и «Барнаул – центр вселенной», которые разместили здесь в 2018 году.
В этом году «Хоровод» также будет отреставрирован. Арт-объект выполнен из натуральных материалов и за три года утратил свой задуманный внешний вид.
Фото: barnaul.org
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Барнаул