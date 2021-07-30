Горняк22: Около 288 тысячи алтайских школьников получат денежные выплаты к началу учебного года

В Алтайском крае одобрено 211415 заявлений на получение выплат на 288 801 ребенка школьного возраста.

Прием заявлений на единовременную выплату в 10 тыс. руб. стартовал 15 июля. Сегодня в Алтайском крае отработаны практически все заявления.

По словам заместителя управляющего Отделением ПФР по Алтайскому краю Натальи Мочаловой, отказные решения выносятся крайне редко, и только по причине ошибок заявителей. Чаще всего указываются неверные реквизиты свидетельства о рождении, ошибки в именах и отчествах детей, в датах рождения.

Согласно указу президента, единовременная выплата предоставляется на школьников, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, но они продолжают учиться по основным общеобразовательным программам.

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до 5 рабочих дней.

Алтайская правда