Горняк22: Алтайские муниципалитеты получат 299,3 млн рублей на инициативы жителей • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

299,3 миллиона рублей выделены 57 районам, Барнаулу и Славгороду на реализацию 400 инициативных проектов. Эти средства получат победители конкурсного отбора проекта поддержки местных инициатив 2021 года.

Жители сами выбирали объекты для благоустройства и ремонта, а также определяли направления расходования бюджетных средств. Также они могут контролировать проведение работ и даже вносить свою финансовую лепту. В результате в крае появятся новые детские площадки, реконструируют дороги, возведут спортивные объекты и т.д.

Общая стоимость проектов вместе с софинансированием составит 412,3 миллиона рублей. Сейчас заключаются соглашения о предоставлении субсидии. После этого муниципалитеты смогут приступить к проведению конкурентных процедур. Выполнение работ по проектам завершат не позднее 20 октября.

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Алтайская правда