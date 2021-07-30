Горняк22: 22 гектара дикорастущей конопли уничтожили в Барнауле

На территории Барнаула завершились работы по уничтожению дикорастущей конопли. Было ликвидировано 22 гектара по 89 адресам города.

Работы проводились в рамках программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015–2022 годы».

Уничтожение растений осуществляли химическим способом, пишет пресс-служба городской мэрии.

Контрольный объезд комиссии по проверке запланирован в августе текущего года.

Барнаул

Алтайская правда