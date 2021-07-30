Горняк22: Роспотребнадзор продлил срок сдачи ПЦР-тестов для вернувшихся из-за границы россиян

В России продлили сроки сдачи теста на коронавирус для россиян, приезжающих из-за рубежа. Постановление главного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

С 30 июля жители России, прибывшие из-за границы, должны предоставить результаты ПЦР-тестов в течение четырех дней. Ранее россиянам давалось на это три дня.

Освобождаются от предоставления теста граждане, которые вакцинировались или в последние шесть месяцев переболели COVID-19.

Алтайская правда