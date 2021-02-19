Горняк22: Как прошла призывная компания в Алтайском крае во время пандемии • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Как прошла призывная компания в Алтайском крае во время пандемии

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Во время пандемии Алтайский край полностью выполнил задание по призыву граждан на военную службу.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин высоко оценил алтайскую призывную компанию в октябре-декабре 2020 года. В письме, направленном на имя главы Алтайского края Виктору Томенко, генерал-полковник выразил благодарность органам власти региона.

Лапин отметил, что личный состав военных комиссариатов, сотрудники органов внутренних дел во время эпидемии проявили усердие в выполнении должностных обязанностей и достойны поощрения.

Всего в ходе осеннего призыва граждан из Алтайского края направлены на военную службу более 2 тысяч новобранцев. В частности, 15 алтайских призывников прошли строгий отбор и поступили на службу в Президентский полк.

Алтайская правда

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