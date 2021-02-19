Горняк22: 11 проектов Рубцовского района поддержаны финансами • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

11 проектов Рубцовского района успешно прошли конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае.

Особенная программа

В данной программе Рубцовский район участвует третий год подряд. За это время (включая текущий год) привлечено около 31 млн рублей, из них примерно 16,5 млн краевых средств. Растет число проектов-победителей. В 2019-м их было 6, в прошлом году – 8, сейчас – 11.

В 2021 году в сельских поселениях района построят три детские площадки, обустроят три спортивных объекта, отремонтируют несколько дорог, заменят окна в Доме культуры и благоустроят кладбище.

Люди поняли, что сами могут сделать среду обитания ярче и комфортнее. Надо лишь не сидеть сложа руки, проявить инициативу, разработать проект, согласиться вложить собственные средства. Последнее немаловажно еще и потому, что человеку свойственно бережнее относиться к своему имуществу, чем к чужому.

Активное участие населения в выборе приоритетной проблемы, софинансирование, контроль за реализацией, обеспечение сохранности и эффективной эксплуатации объектов и есть особенность программы.

На четыре стороны

Население Рубцовского сельсовета представляет свои проекты ежегодно. Причем на собрании выбирают из нескольких, спорят, голосуют. Центральной усадьбой – поселком Зелёная Дубрава – здесь не ограничиваются, уделяют внимание и маленьким населенным пунктам.

В этом году вышли сразу с четырьмя проектами, каждый из которых поддержан краевым бюджетом в размере миллиона рублей.

– Для нас это ощутимая помощь, – говорит секретарь Рубцовского сельсовета Анна Рева. – Без проекта мы вряд ли могли бы столько сделать по благоустройству. Люди не только вкладывают средства, но и помогают на начальном этапе в уборке территории.

В Зелёной Дубраве обустроят хоккейную коробку в центре села, после чего жители смогут заниматься и этим видом спорта, а также просто кататься на коньках. Чтобы удобно было переобуваться, поставят беседку с лавочками.

В поселке Колос ребятишки получат в свое распоряжение хорошую детскую площадку.

Ремонт дорог на улицах Садовой и Пионерской в Мичуринском обойдется в сумму 1,6 млн рублей. К краевым средствам районный бюджет добавляет более полумиллиона. Жителям нужно будет собрать 81 637 рублей, 4000 рублей ожидается от спонсоров. В Пушкино отсыпка щебнем дорог на улицах Полевой и Новой оценена в 1,3 млн рублей.

Вошли во вкус

Воодушевлено участием в программе и население Куйбышевского сельсовета.

В Куйбышево завершат ремонт дороги на улице Борковской, который начали делать несколько лет назад за счет средств дорожного фонда. По словам главы сельсовета Геннадия Астахова, осталось заасфальтировать всего 450 м, но на них нужно свыше 2 млн рублей, один из которых будет получен по проекту поддержки местных инициатив.

Год назад в Куйбышево поставили детскую площадку, теперь аналогичная, за 871 тысячу, появится в Приозёрном. Для нее уже нашли подходящее место, которое нужно подготовить: выкорчевать старые кустарники, разровнять, подсыпать песком. Это дополнительные затраты, которые готов нести сельсовет.

Спортивная подготовка

Традиционно жители района хотят видеть в своих поселках детские и спортивные площадки.

В селе Захарово достойного места досуга ребятишек не было с советских времен. Скоро появится – с качелями, малыми формами. Расположится около клуба, в центре села.

– Проект уже готов, – информирует глава Безрукавского сельсовета Николай Грищенко. – Площадку 20 х 20 метров огородим и используем рационально. Главное – чтобы было безопасно, а не только весело.

В селе Ракиты построят спортивно-игровую площадку. Кроме условий для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол в спортивной зоне предусмотрено три тренажера для общей физической подготовки. А в обустройство детской площадки будут входить два тренажера.

В Половинкино универсальную спортплощадку решили разместить на территории школы. По мнению главы сельсовета Ольги Пропп, от этого выиграют все. Она пригодится и для школьных уроков физкультуры, и для занятий любителей спорта. В сельсовете сформирована крепкая команда ветеранов, которая постоянно и успешно участвует в районной олимпиаде пенсионеров. А также есть юные спортсмены, воспитанники районной ДЮСШ. Все они получат возможность качественно тренироваться.

Свет в окошке

Впервые в Рубцовском районе в программу поддержки местных инициатив включен ремонт Дома культуры. Для Веселоярска это не просто замена 51 окна местном СДК на сумму почти полтора миллиона рублей. Задуманное пересекается с весьма амбициозным проектом создания модельной библиотеки. Действующая размещена в стенах СДК. Чтобы повысить ее статус, разработана новая модель организации библиотечного пространства, но необходим ремонт, в том числе новые окна.

К тому же будет сделан очередной шаг в благоустройстве центра села, где каждый год добавляется новый интересный объект. А Дому культуры давно пора преображаться!

Тихое место

Большешелковниковский сельсовет второй год подряд выбирает благоустройство мест захоронения.

– В прошлом году благоустроили кладбище в Большой Шелковке, – рассказывает глава сельсовета Павел Гриднев. – Родственники усопших нас так благодарили! Теперь жители Вторых Коростелей выступили с такой инициативой. Планируем заменить ограждение на металлическое, покрасить его. Выкосим траву, разровняем бугры. Поставим туалет и несколько мусорных баков.

Все работы обойдутся почти в 485 тысяч рублей, причем около 401 тысячи поступит из краевого бюджета, 49 тысяч выделяет район, 10 тысяч – юрлица, населению останется собрать 25 тысяч. Глава сельсовета уверен, что проблем с этим не будет, так как

Фото из газеты «Хлебороб Алтая»

Рубцовский район

Алтайская правда