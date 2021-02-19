Горняк22: День преподобного Вукола. Что принято делать и запрещено • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

19 февраля — важный для всех восточных христиан праздник. В этот день поминают преподобного Вукола. Епископа считают покровителем домашнего рогатого скота. Также ему молятся о здоровье и исцелиться от серьезных недугов.

В народном календаре день получил название Вукол Телятник, Жуколы. Считалось, что с этого дня на свет начинали активно появляться телята, поэтому люди заботились о том, чтобы отёл прошел благополучно.

Телят, родившихся в феврале, называли – «жуколы». Стельные коровы в этот день получали лучший корм в больших количествах. Чтобы детеныши были крепкими, а молоко вкусным, хлев окуривали чабрецом.

После рождения теленка проводили обряд моления молока. Нужно было подождать, когда пройдет 12 удоев, и молоко станет годным к употреблению.

После этого хозяйки варили кашу. Старшая женщина в семье ставила горшок с кашей в чашку с овсом, вокруг складывала сено. Всю эту конструкцию она должна была три раза поднять над головой, приговаривая: «На сто бычков! На тысячу телушек!». Затем все садились за стол и ели кашу.

Сено и овес отдавали корове, а пенку, снятую с каши – приволоку – давали теленку.

В этот день запрещалось давать взаймы что-либо из домашнего добра. Иначе может грозить неудача. Даже подавать нуждающимся нельзя. Так поделитесь семейным счастьем.

Не стоило выносить мусор из избы, особенно если корова начинала телиться. Приплод мог появиться на свет уже мертвым.

Если в этот день вы увидели сон, не стоит ни с кем делиться им. Вещие сны на 19 февраля имеют огромную силу.

Алтайская правда