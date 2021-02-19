Горняк22: «Когда это стало не модным?»: глава алтайского Минобра первый дал клятву педагога • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Учителей в Алтайском крае обяжут давать клятву на верность профессии. Правда, это касается только тех, кто только начал свой трудовой путь. К идее отнеслись неоднозначно. Своим мнением в Instagram по теме поделился министр образования Максим Костенко.

«Клятва, наверное, для некоторых пугающее слово. Услышав его, многие сразу представили новые обязанности, ответственность, которые упадут тяжелым грузом на хрупкие плечи. На самом деле — это лишь помощь молодым!» — объяснил Костенко.

По его мнению, каждому человеку нужны основные ориентиры, убеждения, принципы, которые помогают чувствовать себя устойчиво и надежно. Он подчеркнул, что за их невыполнение нет административной или иной правовой ответственности. Однако должна быть личная внутренняя ответственность.

«Клятва дается не директору школы, министру или еще кому-то, но клятва – это зарок честного служения детям, профессии, Родине. Может я пропустил, когда вдруг это стало не модным и не нужным?» — прокомментировал Костенко.

Кроме того, в своей публикации Костенко дал первым клятву педагогического работника Алтайского края, еще до принятия закона.

«Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся; быть всегда честным, гуманным и справедливым; не допускать нарушения прав и свобод обучающихся; постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию; уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края», – гласит клятва педагога.

Он также добавил, что дискуссии о законопроекте «О статусе педагога…» странным образом свелись только к клятве педагога. Он обратил внимание, что основа документа – это меры поддержки учителей примерно на 900 млн рублей в год.

Алтайская правда