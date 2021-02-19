Горняк22: Стало известно, когда пройдут Всероссийские проверочные работы-2021 • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Стало известно, когда пройдут Всероссийские проверочные работы-2021

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Рособрнадзор утвердил график проведения Всероссийских проверочных работ. В этом году они пройдут для учащихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 классов – по решению школы.

Как сообщило региональное Минобрнауки, конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Начнутся ВПР в 2021 году с проверочных работ для 11 классов по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) с 1 по 26 марта.

С 15 марта по 21 мая для всех классов в параллели пройдут ВПР для:

  • 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру),
  • 5 классов (русский язык, математика, история, биология),
  • 6 и 8 классов (русский язык и математика),
  • 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика).

Ученики 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая работы по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому). Школьники из 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая — еще по двум предметам на основе случайного выбора. 

Алтайская правда

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