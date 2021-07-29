Горняк22: Эвелина Бледанс вызвала на разговор питерскую противницу детей с особенностями

Эвелина Бледанс Фото: кадр из youtube.com

Сама Бледанс воспитывает сына с синдромом Дауна. По ее словам, после случившегося множество людей обратили внимание на существующую проблему отношения к «особенным» детям

Эвелина Бледанс прокомментировала в своем Instagram инцидент с детьми-аутистами в Санкт-Петербурге и вызвала на разговор женщину, которая заявила, что дети с расстройством аутистического спектра не должны играть на обычной детской площадке.

«9 мая мы все дружно отмечаем Победу над фашизмом! А вот он! Фашизм и геноцид цветет буйным цветом! Город Санкт-Петербург, ищу даму – надо поговорить!» – написала актриса в соцсети.

По ее словам, до конфликта дочь женщины спокойно качалась с «особенными» детьми на качелях и повода для выяснения отношений не было.

«Как можно устраивать такой скандал, еще и при детях! Я уже молчу о ваших убеждениях… Отдельные площадки? Карантин? Выселить на целину? На другую планету? Уничтожить?» – возмутилась Бледанс.

Напомним, что 26 июля в Санкт-Петербурге женщина устроила скандал из-за детей-аутистов. Она потребовала, чтобы дети покинули площадку, и заявила, что у детей с особенностями должны быть и «особенные» площадки с «карантином» для прогулок и игр. Следователи начали проверку.

Ранее «Толк» сообщал, что в России детей-инвалидов будут обслуживать без очереди. Новый указ вносит поправки в документ 1992 года о мерах поддержки инвалидов.

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