Горняк22: В Алтайском крае места для отдыха забиты под завязку, несмотря на пандемию

санаторий Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае не планируют вводить жесткие меры для туристов, как в Краснодарском крае. Власти верят, что турбизнес соблюдает все меры безопасности

Базы отдыха и санатории Алтайского края почти полностью заполнены, несмотря на вспышку ковида. Об этом заявил глава региона Виктор Томенко в ходе пресс-конференции.

По его словам, в выходные дни заполняемость баз больше, чем на 100%. В будние дни загрузка составляет 80-90%. Высокому спросу способствует туристический кешбэк и ограничения на поездки за границу.

Однако новые ограничения для туристов пока вводить не будут. В правительстве считают, что введенных правил вполне достаточно. Так, при заезде в алтайские санатории и на турбазы иногда требуют результаты ПЦР-тестирования.

Томенко уверен, что представители бизнеса внимательно и ответственно относятся к выполнению всех предписаний. Он добавил, что правоохранители отслеживают места скопления отдыхающих, а минздрав усиливает свои мощности в этих точках.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч семей Алтайского края получили кешбэк на летний отдых детей.

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