Горняк22: Строительство школ и детсадов на Алтае за четыре года обошлось в 15 млрд рублей

Детский сад. Детсад Фото: Анна Меньшикова, Толк

С 2018 по 2021 год почти 15 миллиардов рублей направили в Алтайском крае на капитальный ремонт и строительство более 850 социально значимых объектов образования

В Алтайском крае на капремонт и строительство школ и детсадов за четыре года выделили 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, с 2018 по 2020 год в крае построили восемь школ и 11 детских садов, а также отремонтировали 560 детских садов и школ, а также школьных спортзалов, детских летних оздоровительных лагерей, объектов допобразования.

В 2021 году в регионе начали строить еще восемь школ и 15 детских садов. Сейчас капитальный ремонт идет в 75 школах и детских садах. Кроме того, в регионе разрабатывают проекты строительства еще 15 новых школ и четырех детсадов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле обострилась ситуация с зачислением детей в первый класс. Для некоторых семей не хватило мест в школах по месту жительства.

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