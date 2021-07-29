Горняк22: Жителям двух алтайских сел устроили «разбор полетов» после проигрыша единоросса

Фото: Скрин с аккаунта администрации Павловского района в Instagram

Власти района решили выяснить, что сделали не так, раз жители не поддержали их кандидата. Но сельчане восприняли их слова как шантаж

Администрация Павловского района 27 июля в своем аккаунте в Instagram написала воззвание к жителям сел Стуково и Новые Зори, которые «посмели» на выходных на довыборах депутата в райсовет выбрать не единоросса, а самовыдвиженца.

«В чем причина недоверия?»

В обращении под названием «Разбор полетов. Кандидат от «Единой России» проиграл в Новых Зорях и Стуково» сообщается, что выдвиженец партии власти 29-летний Алексей Голубев, «которого, естественно, поддерживала районная власть», набрал только 30% голосов, а самовыдвиженец 45-летний Алексей Масликов – 60%.

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В сообщении, кроме того, фактически поставлен знак равенства между избранием кандидата от партии власти и финансовой поддержкой сел:

«В чем причина недоверия нашему кандидату, вашему земляку, соответственно, районной власти либо, может быть, в селах Новые Зори и Стуково все действительно хорошо и селам в принципе не нужна поддержка из района? Не секрет, что все представители, которых мы поддерживаем ведут за собой линию власти и соответствующее финансирование на развитие наших сел». (Авторские орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.)

Также власти района упрекнули коллег из Новых Зорь в том, что они «дистанцировались от района» и пытаются «самостоятельно что-то сделать, упуская возможности получения значительных финансовых средств» и «ухудшая положение коммунальной сферы».

Администрация района подчеркнула, что пишет это обращение, так как «открыта к диалогу» и пытается понять, что делает не так и в чем причины проигрыша, «потому что партия власти ответственна».

«Нам это важно знать, так как на уровне района большинство депутатов от ЕР, и мы несем ответственность за свои действия перед избирателями», – уточнил глава района Антон Воронов в комментариях.

По данным крайизбиркома, из четырех кандидатов на округе победил Алексей Масликов с результатом 58,81%.

«Похоже на угрозу»

Павловчане в комментариях отмечали разные причины результатов голосования – от недоверия кандидату и его молодости до его ответственности за дела старших товарищей.

Но некоторые подписчики восприняли обращение властей как претензию. Один из них напомнил, что по Конституции в России многопартийность и идеологическое многообразие:

«Представители органов местного самоуправления избираются путем прямого волеизъявления населения! Размещая подобные посты в социальных сетях, вы дискриминируете выбор народа, что не может не разочаровывать».

Еще как минимум двое жителей восприняли пост как своего рода шантаж:

«А еще похоже на угрозу, мол, не хотите видеть нашего человека, значит, не будет вам помощи». «Это вы че??? Отчитываете жителей сел, что проголосовали не так, как надо???? Или я не правильно поняла?» (Авторские орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.)

Однако модератор ответил однозначно, что людям показалось: «Здесь открытый диалог для жителей Стуково и Новых Зорь».

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«Вел себя пассивно»

Свою версию причин такого голосования ИА «Банкфакс» назвал глава Новозоринского сельсовета Валентин Борисов. По его словам, только Масликов во время избирательной кампании нашел время, силы и желание для встречи и с администрацией села, и с жителями.

Как рассказал Борисов, кандидата жители села знают: он до юности жил здесь у дедушки, ветерана войны. Сейчас Масликов предприниматель и «довольно обеспеченный человек».

«Это успешный человек, который хотел бы поделиться своим опытом, знаниями, возможностями с земляками и помочь родному селу, он и без статуса депутата готов помогать как меценат. Люди это увидели и почувствовали <…>. Жители увидели в нем конкретику и определенность», – объяснил глава.

А вот Голубев, по его словам, во время выборов вел себя пассивно – отказался общаться с односельчанами, с депутатами села. Также, считает Борисов, людей могло смутить то, что на прошлых выборах главы сельсовета Голубева активно поддерживали коммунисты. «Такое ощущение, что он сам находится в неопределенности», – предположил Борисов.

ТОЛК