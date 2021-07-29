Горняк22: В Барнаульской зоне ищут место для нового мусорного полигона

Мусор. ТКО Фото: Анна Меньшикова

По словам губернатора, сейчас власти края решают вопрос о новом полигоне, но пока неизвестно его даже примерное местоположение

В Алтайском крае планируют построить новый мусорный полигон для Барнаульской зоны. Об этом заявил глава региона Виктор Томенко во время пресс-конференции, сообщает «Политсиб.ру».

Ранее стало известно, что нынешний барнаульский полигон не соответствует ряду требований и его мощности хватит только до 2023 года.

Власти собирались построить эко-технопарк рядом с Новоалтайском, на территории которого планировали разместить завод по переработке отходов и мусорный полигон. Для этого было необходимо вывести участок в Первомайском районе из категории земель сельскохозяйственного назначения, но позже в правительстве не поддержали эту идею.

«Мы изучили все влияние проекта, позицию жителей, посчитали все последствия. Было принято решение отказать в переводе земель в новое назначение», – рассказал губернатор.

Виктор Томенко также прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном в Камне-на-Оби. По его словам, власти собираются легализовать свалку и включить ее в список мест размещения отходов. При этом нельзя это сделать на территории городского поселения и необходимо вывести участок за пределы населенного пункта.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае обновили всех запланированных мусорных регоператоров. В 2021 году мусорные региональные операторы поменялись в Барнаульской, Бийской, Заринской, Славгородской и Алейской зонах.

ТОЛК