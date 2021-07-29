Горняк22: За что Алиса Вокс подала в суд на Шнура и требует от него 19 млн рублей

Микрофон. Музыка Фото: Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс подала иск против лидера группы Сергея Шнурова. Главная причина ее претензий — музыкант выступал с их совместно написанными песнями, но не отчислял проценты

Против компаний Сергея Шнурова возбуждено гражданское дело о защите авторских прав. Иск Алисы Вокс зарегистрирован 26 июля в Хамовническом суде Москвы, пишет gazeta.ru.

Адвокат певицы Роман Лалаян заявил, что до обращения в суд он полтора месяца делал попытки урегулировать дело с Сергеем Шнуровым мирным путем, но это ничего не дало. Он уточнил, что ущерб Алисе Вокс оценен в 19 млн рублей.

По словам юриста, Вокс не претендует на авторское вознаграждение, она хочет получить исполнительские сборы.

Что известно про Алису Вокс

Алиса Вокс пела в группе «Ленинград» с 2012 по 2016 год. Ее вокал звучит в хитах «Экспонат», «Патриотка», «Сумка» и т.д. После ухода из коллектива певица начала сольную карьеру и записала несколько альбомов, сообщает starhit.ru

В одном из интервью Алиса поделилась причиной ухода из группы. Как сообщила артистка, она приняла такой решение из-за переменчивого настроения Шнурова:

«Мне было тяжело, когда сегодня тебя любят, обожают, целуются в десны, а завтра при всей группе на тебя орут на пустом месте».

Также на певицу негативно влияли непростые отношения с певицей Юлией Коган. Алиса Вокс пришла в «Ленинград» солисткой, когда Коган ушла в декрет. Однако Сергей Шнуров не захотел прощаться с Алисой после возвращения Юлии, пишет riafan.ru

«Конечно, это было воспринято неоднозначно Юлей. Были конфликты, была напряженная обстановка, которая угнетала всех. Мне активно показывали, где мое место», — рассказывала Алиса Вокс.

Что известно о Сергее Шнурове

Сергей Шнуров — российский рокер, актер, телеведущий и лидер группировки «Ленинград». Он прославился эпатажным поведением и текстами песен, в которых часто поднимаются острые темы и звучит нецензурная лексика. Также Сергей Шнуров известен тем, что написал музыку для многочисленных российских кинолент, например саундтрек «Мобильник» для культовой драмы «Бумер».

Кроме этого, россиянам полюбились матерные стихи Сергея, в которых певец часто выражал мнение о политических и общественных событиях.

На протяжении карьеры Шнуров не раз подчеркивал, что не верит в гражданское общество в России и возможность договориться с властью, оттого и избегает заниматься политикой, пишет 24.smi. Поэтому тот факт, что в 2020 году Шнур вступил в партию «Единая Россия», шокировал многих поклонников. Из-за этого на шоумена обрушился шквал критики.

По поводу иска, поданного Алисой Вокс, позиция Сергея Шнурова пока неизвестна.

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