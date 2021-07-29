Горняк22: В Барнауле нашли подрядчика для ремонта «Родины», куда переедет планетарий

Кинотеатр Родина Фото: Яндекс. Карты

Предполагается, что в зрительном зале появится огромный купол, где установят цифровую систему для демонстрации полнокупольных программ. Также там установят действующий аппарат планетарий ZKP-1

Мэрия Барнаула заключила контракт с подрядчиком, который готов отремонтировать зрительный зал в бывшем кинотеатре «Родина», куда планируют перевезти барнаульский планетарий, сообщает ИА «Алтапресс».

Им стала компания «Рост», которая оказалась единственным участником аукциона. Теперь она должна завершить капремонт до 31 декабря 2021 года. На работы выделят 3,877 млн рублей (включая НДС — 646 тыс.).

Согласно документации, в здании необходимо разобрать полы и плинтусы, демонтировать подвесные потолки и облицовку стен, установить каркас сцены и каркас амфитеатра из бруса и др.

В 2020 году власти обещали, что на реконструкцию здания и приобретение оборудования будет выделено около 30 млн рублей. В начале 2021 года власти уточнили, что в этом году на эти цели выделят 16 млн. Предположительно, ремонтные работы – лишь часть реконструкции.

Напомним, в 2019 году здание планетария передали приходу Кресто-Воздвиженской церкви. При этом планетарию дали время, чтобы найти и подготовить новый дом. В итоге его решили разместить в здании бывшего кинотеатра «Родина». Однако переезду препятствовал театр кукол «Сказка», который до перемещения в новое здание занимал там место. После того как театр переехал в новое здание, мэрия объявила аукцион на ремонт.

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