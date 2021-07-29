Горняк22: В Барнауле перестали наносить разметку из-за срыва контракта с подрядчиком

Дорожная разметка. Барнаул Фото: barnaul.org

Жители Барнаула неоднократно жаловались, что на городских дорогах плохо видно или вовсе нет разметки, что может стать причиной аварий

В Барнауле перестали обновлять дорожную разметку. Причиной тому стал разрыв контракта с подрядчиком – фирмой «Дорожные знаки Алтая», сообщает «Банкфакс».

Горожане стали жаловаться, что разметка на улицах почти стерлась или ее вовсе нет на новом дорожном полотне, что может спровоцировать рост аварийности. После жалоб мэрия обсудила этот вопрос с руководителем компании Евгенией Гущиной, после чего власти объявили, что объем работ будет увеличен.

Согласно документации, сумма контракта составила 38,3 млн рублей. Большая часть денег должна была пойти на разметку, остальное – на дорожные знаки. Сейчас работы выполнены на 17 млн рублей. Последний акт приемки работ по нанесению разметки был составлен 8 июля.

Однако 26 июля стороны подписали дополнительное соглашение об обоюдном расторжении контракта. Причина такого решения не сообщается. В одном из комментариев горожан власти заявили, что работы приостановлены и, когда будут возобновлены, не известно.

Чиновники заявили, что будет проведен новый тендер для поиска исполнителя, однако пока такой закупки на сайте не размещено.

Ранее сообщалось, что компания «Дорожные знаки Алтая» проиграла суд барнаульскому «Автодорстрою» из-за неуплаченной аренды. Теперь фирма обязана выплатить истцу 599 тыс. рублей. Это уже второй суд между участниками. Так, ранее суд удовлетворил иск «Автодорстроя» к «Дорожным знакам Алтая» на сумму в 284,5 тыс. рублей. Он также касался невыплаченных средств по договору аренды маркировочной машины.

Кроме того, одна из владелиц компании, Евгения Гущина, ранее заявила, что намерена покинуть регион и забрать фирму. Она рассказала, что это решение связано с расширением бизнеса и желанием получать прибыль, чего в Алтайском крае она не смогла добиться. К компании «Дорожные знаки Алтая» до этого были вопросы коррупционной составляющей, но официально они не подтвердились.

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