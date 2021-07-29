Горняк22: В Алтайском крае с начала лета утонули шесть детей

Пляж. Вода. Водоем Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Дети в силу возраста нередко пренебрегают правилами безопасности. Поэтому следователи просят родителей разъяснить им, как нужно себя вести в местах повышенной опасности

В Алтайском крае за текущий купальный сезон утонули шесть детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Следователи напомнили, что впереди еще месяц лета, поэтому опасность при купании в водоемах сохраняется.

В связи с этим жителей края просят не оставлять детей одних на водоеме, объяснять им правила поведения на воде, а также купаться только в разрешенных местах.

Ранее сообщалось, что в алтайской реке утонули мужчина и его сын. Их лодка перевернулась.

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