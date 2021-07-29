Горняк22: 22 больных коронавирусом человека умерли в Алтайском крае за сутки

Коронавирус, вакцинация Фото: "Толк"

22 больных ковидом скончались в крае за сутки, 20 – непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов – 3 892, детей среди них нет

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 28 июля с начала пандемии достигло 61 263 человека, в том числе оказались заражены 4 155 детей до 17 лет (+147 случаев за неделю), сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 28 июля

817 пациентов ковидных госпиталей сейчас находятся в тяжелом состоянии (+31 за сутки), из них 258 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

104 человека выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией с начала пандемии 48 732 человека.

3 252 человека лежат в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных. Свободными остаются 798 мест.

Прививаются от инфекции сейчас 466,3 тыс. жителей региона.

37,9 тыс. случаев заражения в крае произошло из-за контактов с ранее заболевшими людьми. Еще 767 случаев заболевания выявили после завоза в регион (239 – из-за границы).

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 95,

Бийск и Рубцовск – по 23,

Алейск – 11,

Заринск – 9,

Камень-на-Оби – 8,

Локтевский и Смоленский районы – по 7,

Яровое – 6,

Первомайский, Поспелихинский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы – по 5,

Егорьевский, Крутихинский и Чарышский районы – по 4,

Белокуриха, Алтайский, Бийский, Заринский, Советский и Третьяковский районы – по 3,

Новоалтайск, Быстроистокский, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Косихинский, Красногорский, Солонешенский, Тальменский, Топчихинский и Целинный районы – по 2,

Алейский, Баевский, Завьяловский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский и Тогульский районы – по 1.

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