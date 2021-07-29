Горняк22: От +7 до +28 градусов ожидается 29 июля в Алтайском крае

Цветы. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

К выходным в регионе снова ожидается потепление и отсутствие осадков. 30-градусная жара вернется уже совсем скоро

Суточный перепад температуры воздуха 29 июля в Алтайском крае составит более 20 градусов. Ночью в регионе довольно прохладно: всего +7…+12 градусов. В дневные часы ожидается около +23…+28, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, с порывами до 13 м/с, передает краевой ЦГМС.

В Барнауле в четверг ожидается около +24…+26 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

ТОЛК