Горняк22: Начальник Алтайкрайимущества покинула свой пост • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова оставила должность. 15 февраля она отработала на посту начальника последний день. Об этом сообщил руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

По данным источников «АП», она написала заявление в связи с выходом на пенсию. 11 апреля этого года ей исполняется 57 лет. Обязанности начальника Алтайкрайимущества временно возложены на одного из заместителей.

На последней должности Елена Зинкова трудилась с 12 ноября 2018 года. До этого была в течение четырех лет была заместителем начальника управления записи актов гражданского состояния Алтайского края.

«К сожалению, мне удалось всего чуть больше года поработать под ее руководством. И теперь я понимаю, почему люди, сотрудничавшие в разное время с ней, так тепло о ней отзываются. Профессионализм и порядочность – вот два главных качества Елены Анатольевны. И дополнением к этому – интеллигентность и корректность», — рассказал Владислав Вакаев.

При этом он выразил надежду, что опыт и деловые качества Елены Зинковой найдут применение на новой должности.

Алтайская правда