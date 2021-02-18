Горняк22: Митинг против политических репрессий состоится в Барнауле • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Митинг против политических репрессий состоится в Барнауле

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

Алтайские коммунисты проведут митинг против политических репрессий, сообщила в Instagram первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководитель фракции КПРФ в АКЗС, член ЦК КПРФ крайкома Мария Прусакова.

Акция состоится в Барнауле на 11:30 в гайд-парке. «Алтайский край один из немногих регионов где власть согласовала проведение Всероссийской акции протеста 23.02.21», — поянсила она.

Ранее реготделение КПРФ планировало провести митинг на площади Советов. Партийцы получили отказ.

Напомним, 14 февраля Ленинский комсомол уже выходил на пикеты против политических репрессий. Серия пикетов прошла в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Барнаул 

Алтайская правда

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