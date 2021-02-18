Горняк22: Администрация Бийска формирует кадровый резерв чиновников • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Администрация Бийска формирует кадровый резерв чиновников

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Власти Бийска формируют кадровый резерв для управления ЖКХ. Список вакансий опубликован на сайте городской администрации.

Например, сейчас открыта вакансия на должность заместителя главы управления ЖКХ и начальников отделов ведомства. Речь идет о руководителях отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи, а также главного бухгалтера.

Информация размещена в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также привлечения граждан на муниципальную службу.

Претенденты на работу могут подать документы до 15 марта 2021 года. Обязательно наличие гражданства РФ, высшего образования и стажа работы.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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