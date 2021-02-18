Горняк22: Администрация Бийска формирует кадровый резерв чиновников • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Власти Бийска формируют кадровый резерв для управления ЖКХ. Список вакансий опубликован на сайте городской администрации.

Например, сейчас открыта вакансия на должность заместителя главы управления ЖКХ и начальников отделов ведомства. Речь идет о руководителях отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи, а также главного бухгалтера.

Информация размещена в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также привлечения граждан на муниципальную службу.

Претенденты на работу могут подать документы до 15 марта 2021 года. Обязательно наличие гражданства РФ, высшего образования и стажа работы.

Новости Бийска

Алтайская правда