Горняк22: Более 200 кровель многоквартирных домов Барнаула очистили от снега • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Более 200 кровель многоквартирных домов Барнаула очистили от снега

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В разных районах Барнаула продолжается очистка кровель домов от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

В Центральном районе очищено 117 крыш многоквартирных домов. Выявлено 14 проблемных кровель со снежными навесами, которые остаются на контроле. 

В Октябрьском районе провели повторную очистку 109 кровель. Для контроля очистки кровель, карнизов, балконов специалисты объезжают подведомственную территорию. С начала зимнего периода проведено более 150 рейдов.

Кроме того, в Ленинском районе проведены работы по очистке от снега 13 кровель многоквартирных домов. В Железнодорожном районе за прошедшую неделю очистили крыши 49 домов.

Также управляющие компании в Индустриальном районе проверили 23 двора, выявили 7 нарушений по очистке дворов и кровель. В адрес управляющих организаций направлены предписания со сроком исполнения.

В мэрии рассказали, что всего за неделю в районе проверено состояние 54 дворовых территорий. В адрес управляющих организаций направлено 9 предписаний по устранению выявленных нарушений. В целом управляющими организациями в течение текущей недели очищено 58 дворов, 4 кровли. Работы продолжаются по 11 предписаниям.

На особом контроле находятся территории микрорайона Новосиликатного и пригорода.

Фото: Администрация Барнаула

Барнаул 

Алтайская правда

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