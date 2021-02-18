Горняк22: Барнаулец продает чудо-камень за 1 млн рублей. Владелец поумнеет на глазах • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Барнаулец продает чудо-камень за 1 млн рублей. Владелец поумнеет на глазах

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Житель Барнаула продает камень мудрости, он его еще называет «денежный». Любой желающий может приобрести этот камень всего за 1 млн рублей. Именно в такую сумму оценивает владелец его магические свойства.

Мужчина уверяет, что тот, кто соприкасается даже взглядом или мыслями с камнем, поумнеет на глазах. Барнаулец добавляет, что камень достался от древних родственников его первой жены.

«Приносит счастье и деньги тем, кто им обладает, веселье окружающим. Кто не верит в его силу, значит бедный, намоленный, заговоренный, с особенной энергетикой. Цена в долларах, так как рубль прыгает каждый день», — заявил владелиц этого «чуда».

Фото: Авито

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Алтайские власти думают о снятии ограничений для баров и ресторанов

Фев 18, 2021
Общество

Горняк22: Алтайские власти думают о снятии ограничений для баров и ресторанов

Фев 18, 2021
Общество

Горняк22: Начальник Алтайкрайимущества покинула свой пост

Фев 18, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 18.02.2021: Алтайский фонд микрозаймов в 2020 году профинансировал проекты малого бизнеса региона на сумму более 1 млрд рублей

Фев 18, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 18.02.2021: Изменения в регистрации индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Федеральной налоговой службе

Фев 18, 2021
Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае началась подготовка к проведению Первенства России по боксу среди юниоров

Фев 18, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел рабочую встречу с новым генконсулом ФРГ в Сибирском и Дальневосточном округах

Фев 18, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar