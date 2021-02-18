Горняк22: Барнаулец продает чудо-камень за 1 млн рублей. Владелец поумнеет на глазах • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Житель Барнаула продает камень мудрости, он его еще называет «денежный». Любой желающий может приобрести этот камень всего за 1 млн рублей. Именно в такую сумму оценивает владелец его магические свойства.

Мужчина уверяет, что тот, кто соприкасается даже взглядом или мыслями с камнем, поумнеет на глазах. Барнаулец добавляет, что камень достался от древних родственников его первой жены.

«Приносит счастье и деньги тем, кто им обладает, веселье окружающим. Кто не верит в его силу, значит бедный, намоленный, заговоренный, с особенной энергетикой. Цена в долларах, так как рубль прыгает каждый день», — заявил владелиц этого «чуда».

Фото: Авито

Барнаул

Алтайская правда