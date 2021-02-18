Горняк22: «Готовы к любым изменениям». Что ожидает ПФР и пенсионеров в 2021 году • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

2020 год был непростым для пенсионной службы Алтайского края, но и текущий обещает стать не менее сложным. Помимо ряда пилотных проектов в планах ПФР есть централизация. А это значит, что вместо 18 межрайонных управлений может быть 13.

На одной площадке

В этом году Управление Пенсионного фонда готовится провести централизацию. Предположительно, к реформированию структуры приступят осенью. Вся предварительная работа проведена.

«Сейчас у нас 18 межрайонных управлений и 64 клиентских служб во всех муниципальных образованиях. Станет на пять управлений меньше», — поясняет Управляющий регионального ОПФР Борис Трофимов. При этом подчеркивает, что эти планы все же могут измениться.

В 2016 году пенсионная служба края уже проходила серьезную оптимизацию. Это позволило, считает Борис Трофимов, получить экономию на площадях, которые занимали отделения Фонда, и повысить качество услуг.

«Мы готовы к любым изменениям», — резюмирует Борис Трофимов. По его словам, перед ПФР стоит задача — работать по принципу «одного окна».

Вице-премьер Татьяна Голикова еще в 2018 году утвердила план мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты и соцуслуг. Большая часть мероприятий касается цифровизации, создания «одного окна», а также оптимизации деятельности соцведомств.

— В прошлом году пять площадок предоставили для наших партнеров из Фонда социального страхования на территории Пенсионного фонда, работали по принципу одной двери. В этом году будет еще десять, — рассказывает глава алтайского ведомства.

Принцип одного окна

Более четко выглядят перспективы сотрудничества с МФЦ. C 1 июня будет реализован пилотный проект по передаче отдельных государственных услуг Пенсионного фонда в филиалы и офисы. В таких центрах жители региона уже этим летом смогут получить семь пенсионных услуг. Это, например, выписка из индивидуального лицевого счете в системе обязательного пенсионного страхования, выдача справки о размере пенсии и иных выплат, выдача сертификата на материнский (семейный) капитал, информирование и предоставлений иных сведений.

— Мы выстроили очень конструктивные взаимоотношения с МФЦ. С августа по декабрь 2020 года перенаправили часть наших клиентов в многофункциональные центры. В результате за ноябрь-декабрь здесь оказано порядка восьми тысяч пенсионных услуг. Ранее было в пределах двух тысяч, — рассказывает ноябрь-декабрь.

На связи – работ

Также Алтайский край стал базовой площадкой для разработки единого общероссийского контакт-центра. По телефону на простые вопросы будет отвечать бот, но при необходимости он переадресует вызов сотруднику.

— Были отобраны 20 тысяч вопросов и ответы на них, — поясняет глава Алтайского отделения Пенсионного фонда России. – Собирали не только на территории края, привлекали и другие регионы. Сейчас тестируем. Так, например, за январь нам поступило порядка 15 тысяч звонков от жителей региона. Так вот: в половине случаев консультации могла дать информационная система «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» (ЕКЦ).

По его словам, до 1 июля предстоит максимально обучить систему. Бот должен запомнить, как можно больше вопросов и ответов на них, чтобы уметь доходчиво объяснить, как, например, воспользоваться материнским капиталом, получить СНИЛС или поменять способ получения пенсии. Планируется, что с помощью бота гражданам будет предоставляться порядка 20% от общего числа консультаций. Остальную часть работы выполнят сотрудники центра.

Пока эта система работает в тестовом режиме. В ближайшие полгода ее будут апробировать в нашем и ряде других регионов, а уже 1 июля новая информсистема запустят по всей стране.

Создаваемая Пенсионным фондом РФ информационная система «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» станет единой структурой для Пенсионного фонда РФ, Роструда, Фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы. Поэтому в ЕКЦ будут работать сотрудники всех этих ведомств.

«Мы справляемся со всеми поставленными задачами, но работать приходится в состоянии высокого психологического напряжения. Прошлый год стал настоящим вызовом. Во вторую волну пандемии на больничный ушли 50% коллектива. В результате нагрузка на каждого сотрудника выросла втрое», — резюмирует Борис Трофимов.

Алтайская правда