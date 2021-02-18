Горняк22: Единовременная выплата родившимся с 1950-1994 годы: есть ли она и на что рассчитывать • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Правда ли, что в России будут выплачивать деньги кто родился с 1953 по 1994 годы? Как получить выплату в 2021 году тем, кто родился с 1950 по 1991 годы? Какие выплаты положены каждому гражданину России, о которых мы не знаем?…

Очередной вброс информации о том, что граждане РФ, родившиеся с 1950 по 1994 годы, могут получить на какие-то единовременные выплаты, появился в интернете. Суммы называются самые различные, а подается это под соусом, что «от нас скрывают эти выплаты».

Но вот только все это — фейки. Никаких законов о выплатах гражданам с 1950-го по 1991-й или с 1953-го по 1994-й годы рождения в последнее время не принимались. Рассчитывать люди определенного возраста могут только единовременные выплаты из средств пенсионных накоплений.

Какие есть единовременные выплаты пенсионерам?

Пенсионеры по возрасту вне зависимости от года рождения могут рассчитывать на единовременную выплату из средств пенсионных накоплений. Сумма может быть различной и зависит, сколько средств скопилось на вашем счету. В том числе имеет значение и размер официальной зарплаты, которую вы получали, когда формировались ваши пенсионные накопления.

Правда есть одно «но». Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия.

Ее могут получить:

лица, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого количества пенсионных баллов по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

лица, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты и повышений к ней.

Главным условием для получения единовременной выплаты является достижение гражданином пенсионного возраста, т.е. назначение страховой пенсии по старости. Получить единовременную выплату из средств пенсионных накоплений можно 1 раз.

Большинству граждан накопления будет выплачивать государственный Пенсионный фонд. Но часть будущих пенсионеров в свое время перевела формирование накопительной части своей будущей пенсии из государственного Пенсионного фонда в один из негосударственных фондов. У таких граждан за выплаты будут отвечать выбранные ими негосударственный Пенсионный фонд.

Правда ли, что выплачивают или обман?

В сети много подобных слухов на уровне «а знаете ли вы…». Это могут быть какие-то мошенники, которые специально рассылают подобные сообщения, чтобы потом «помочь» получить эти выплаты. За определенное вознаграждение.

При помощи такого громкого заголовка можно легко привлечь людей. Именно этим и пользуются мошенники. Чаще всего, они рассказывают, что человек имеет право на выплату, но получить ее нельзя. Нужна помощь. И вот тут-то начинают «раскручивать» на деньги. То нужно заплатить адвокату, то оплатить какую-то справку… В результате человек остается без денег. Некоторые берут даже кредиты.

Поэтому просим наших читателей любые подобные громкие заявления не сразу принимать на веру. Необходимо все проверить. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Алтайская правда