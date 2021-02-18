Горняк22: Что нужно сделать 18 февраля на Агафью Коровницу • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

18 февраля православные чтут память мученицы Агафии Панормской (Палермской). Святая Агафия считается защитницей от огня. В народном календаре этот день прозвали Агафья Коровница. Поскольку на Руси святую также считали покровительницей домашнего скота.

Люди в эти дни боялись коровьей смерти, потому что в неурожайные годы к февралю заканчивалось сено. Как следствие, по хлевам ходила Голодуха – так тоже называли эту дату. Агафью считали покровительницей домашнего скота, поэтому ее называли Коровницей.

Крестьяне проводили своеобразные ритуалы. Они убирали в хлеву старыми лаптями, смазанными дегтем, и приговаривали, что коровья смерть уходит без оглядки. С той же целью вешали на рога животного куски хлеба. И самое странное: деревню опахивали сохой, в которую впрягали вдову. Крестьяне были уверены, что такую борозду не сумеет перешагнуть нечистая сила.

Считалось, что Агафья может защитить от пожара. В день ее памяти в доме освящали хлеб. Его потом долго хранили как надежное средство от пламени. Если пожар все-таки начинался, этот кусок либо бросали в огонь, либо в чистое поле — в сторону дома.

Также на Агафью поминали предков, которые ушли в мир иной.

Алтайская правда