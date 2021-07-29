Горняк22: У должников планируют изымать загранпаспорта

Правительственная комиссия одобрила законопроект МВД, по которому разрешат изымать загранпаспорта у должников.

Об этом в беседе «Интерфаксу» сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Согласно законопроекту, если гражданин признан невыездным, например, из-за неисполнения судебных решений, его загранпаспорт могут изъять и вернуть в госорган, в котором его выдали.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — добавил Владимир Груздев.

Теперь орган, который признает человека невыездным, обязан сообщить ему это лично под роспись или по электронной почте. В случае признания невыездным, должнику должна быть направлена копия соответствующего постановления.

Также в законопроекте будут выделены основания для признания заграничных паспортов недействительными. Компетентные органы получат полномочия проводить проверку документов. При установлении нарушений законодательства такие паспорта будут изыматься. Например, если владелец загранпаспорта в течении шести месяцев не сообщит об изменении фамилии, имени, пола или даты рождения, то загранпаспорт признают недействительным.

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Алтайская правда