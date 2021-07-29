Горняк22: Минздрав введет новые ограничения для продажи электронных сигарет

Минздрав планирует ввести новые меры по ограничению распространения электронных сигарет.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. По его словам, ограничения будут связаны с новым докладом ВОЗ о вреде электронных сигарет.

«В нашей стране за это время был принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — рассказал Олег Салагай.

Замминистра также сообщил, какие меры планируют проработать в России. Во-первых, планируют использовать унифицированные упаковки — 75% их площади будет занимать антитабачная агитация. Во-вторых, запрет на классификацию табачной продукции по токсичности и вредности, так как это вводит покупателей в заблуждение о безопасности продукции. Также планируется запрет на введение ароматизаторов и красителей, усиливающих зависимость.

В своем докладе ВОЗ отметила необходимость ограничить распространение электронных сигарет, а также ввести специальную маркировку о вреде таких продуктов для здоровья. По оценкам организации, 32 страны уже запретили продажу электронных сигарет, еще 79 стран приняли хотя бы частичные ограничительные меры по рекламе, продаже и использованию этих изделий.

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Алтайская правда