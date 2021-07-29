Горняк22: В Алтайском крае обработано 900 тысяч обращений в МФЦ

За первое полугодие 2021 года сотрудники МФЦ Алтайского края обработали 888,5 тысяч обращений. Самыми популярными услугами стали оформление недвижимости, прописка по месту жительства, выдача паспортов, выдача справок о размере пенсии и оформление различных пособий.

Об этом сообщила пресс-служба МФЦ Алтайского края. По данным учреждения, за последний год также уменьшилась скорость ожидания в очереди – с 3,4 до 2 минут. Среднее время получения услуги в зависимости от ее сложности – от 20 до 40 минут

С 1 июня часть услуг ПФР была переведена в МФЦ. Многие из них посетители смогли получить сразу в момент обращения. Это стало возможным благодаря межведомственному электронному взаимодействию.

Новые услуги постоянно появляются на базе МЦФ. Например, открылись окна службы судебных приставов. За первую половину 2021 года ими уже воспользовалось более 5,5 тысяч жителей края. Также в 2021 году 23 тысячи человек оплатили налоги через МФЦ.

Всего в крае работает279 офисов МФЦ. В 15-ти из них в этом году стартовал проект «Цифровой МФЦ». Его задача – повышение уровня цифровых знаний населения и предоставление помощи специалиста на портале госуслуг.

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Алтайская правда