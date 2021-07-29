Горняк22: Усть-Калманка: без воды – и ни туды, и ни сюды

Около 9 млн рублей потрачено на ремонт и бурение новых скважин в Усть-Калманке. Основные средства выделил край, район участвовал в региональной инвестиционной программе на условиях софинансирования.

Скандал с отсутствием воды в районном центре начался в апреле прошлого года.

Нам ни постирать, ни в бане помыться, – жаловались устькалманцы. – Все время на колонку приходится с флягами бегать, а там тоже как по ниточке течет.

Особенно страдал Зелёный клин. Так называется в простонародье часть села, где дома были построены гораздо позже, чем другие. У них в кранах было сухо все лето. На другие улицы вода подавалась с перебоями. Всегда спасительная влага была только у тех, кто построился когда-то вдоль Чарыша. К ним первым поступала вода с единственной на тот момент скважины. До остальных просто не успевала дойти.

Жители жаловались в местную администрацию, прокуратуру и в СМИ. Даже грозили перекрыть улицы. Выставляли сюжеты на эту тему в соцсетях – и их услышали.

Сказать, что проблема с отсутствием воды в районном центре нова, нельзя. Вот только решать ее пришлось новой команде. И глава администрации, и первый зам тогда всего год как пришли работать в администрацию района. Стали вникать, оказалось, что каждое лето в течение 15 лет вода исчезала как по мановению волшебной палочки, особенно в той части села, что находилась выше уровня водонакопителя.

Водонакопитель в Усть-Калманке был построен в 1987 году, когда еще все село находилось ниже его уровня. Но село разрасталось, появлялись дома выше уровня водонакопителя. Чуть вода в нем упадет, давление в кранах сразу слабеет, – говорит первый заместитель главы администрации района Виктор Ерёмин.

Лето 2020 года выдалось особенно засушливым, и вода из единственной работающей на тот момент скважины ушла.

Власти тогда пригласили гидрогеологов, те пытались подключить резервную скважину, но место, ведущее к ней, оказалось затоплено паводковыми водами. Заливные луга, воспетые писателями и поэтами в русской литературе, сыграли злую шутку с устькалманцами. Тем временем градус народного недовольства властью рос. Жалобы продолжались. Администрация района организовала подвоз питьевой и технической воды населению, но это не спасало. И все же общими усилиями в конце августа прошлого года запустили резервную скважину.

К тому времени стало ясно, что и две скважины не выручат село, нужно было бурить еще. Гидрогеологи искали места для пробивки новых. Потом начался подбор подрядчиков. У первых двух претендентов на работу не хватило технических мощностей, чтобы пробить скважины, и только третий подрядчик пробурил их на нужную глубину.

В сентябре прошлого года заключили контракт с буровой организацией. Работы продвигались сложно, нужно было подобрать оборудование к определенным видам грунтов на третью скважину. Параллельно готовили документы, сметы по бурению еще одной скважины. Нам не удалось этого сделать раньше по объективным причинам, – говорит Виктор Ерёмин.

Недавно новые скважины заработали.

Бурение основного водозабора с прокладкой магистрали и отсыпкой территории на случай подтопления участка обошлось в сумму около 6 миллионов рублей. Алтайкрайэнерго для нового водозабора оперативно проложило электросети. Уже в октябре все было готово. Ремонт старого водозабора стоил 2,4 миллиона рублей. 200 метров магистрали к резервной скважине район проложил за собственные средства, не считая участия в софинансировании работ по бурению скважин.

Результат работы налицо, жители довольны. Но проблемы все же остаются. Зелёный клин по-прежнему получает воду с перебоями.

В связи с этим в следующем году планируется проводить ремонт и реконструкцию водораспределительных сетей.

На окраинах села не всегда хватает воды. В данный момент пристально следим за уровнем в водонакопителе. Люди, конечно, пользуются водой намного активнее, чем в 90-е годы, а кто-то грешит тем, что подсоединяет шланг и бросает его на полив малинника или картошки. Все же нужно думать и о других тоже. Чтобы не было перебоев с водой, будем изучать проблему, возможно, придется строить станцию второго подъема. А пока собственники жилья должны произвести проверку своих водопроводных сетей. Давление в сети и водопроводе частника из-за неполадок могут отличаться, тогда нужно заменить трубы или прочистить. Рекомендую селянам вызвать специалистов водоснабжающей организации «Усть-Калманское ЖКХ». Они все проверят и скажут, кто виноват и что делать, – советует Виктор Ерёмин.

Усть-Калманский район

Алтайская правда