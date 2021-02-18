Горняк22: Алтайские власти думают о снятии ограничений для баров и ресторанов • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Алтайские власти думают о снятии ограничений для баров и ресторанов

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Власти Алтайского края решают, как снять ковидные ограничения для сферы досуга. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев в официальном Телеграм-канале регионального правительства.

«Вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений находится в проработке», – говорится в тексте.

Ранее в СМИ прошла информация, что алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов попросил главу края Виктора Томенко смягчить ограничения для баров, кафе, ресторанов и клубов. В частности, он предложил снять запрет на работу с 23 до 6 часов.

Уполномоченный по правам предпринимателей рассказал, что во время второй волны пандемии выручки упали в два-три раза. А когда в декабре-январе заведениям запретили обслуживать посетителей по ночам, стало еще тяжелее. Сейчас же заболеваемость падает, а ограничения остаются. При этом льготы для бизнеса перестали действовать в конце октября.

Напомним, антиковидные ограничения, как вводит, так и снимает губернатор. Принимая такие решения, он опирается на позицию регионального Роспотребнадзора и эпидемиологическую обстановку в крае.

Алтайская правда

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